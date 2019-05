Pennarelli Carioca puntano sulla Cina

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Carioca, storica azienda di Settimo Torinese famosa per i pennarelli colorati, ha siglato il closing dell'accordo con il partner cinese M&G, leader in Asia nel mondo della cancelleria. L'operazione consente all'azienda - spiega una nota - di proseguire nella crescita e nel rilancio del proprio brand a livello globale garantendo a Carioca l'accesso alla rete degli oltre 75.000 negozi M&G tramite un accordo di distribuzione esclusiva per la Cina. M&G è quotata alla borsa di Shangai con una capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi di euro e un fatturato di 1 miliardo.

"Siamo una piccola azienda con grandi ambizioni globali.

Siamo entusiasti di questo accordo perché ci permetterà di affrontare nuove sfide sino a ora impensabili" afferma Enrico Toledo, presidente e ad Carioca. "L'accordo è un altro traguardo nel percorso di rilancio di un marchio iconico del Made in Italy che abbiamo intrapreso 4 anni fa con l'obiettivo di tornare a essere uno dei player a livello internazionale dello stationery".