Giro: Viviani si ritira, sono deluso

(ANSA) - NOVI LIGURE, 22 MAG - Elia Viviani si ritira. Il suo "Giro d'Italia finisce oggi a Novi Ligure", come ha annunciato lo stesso campione italiano. Viviani, torna a casa a mani vuote.

Senza vittorie. "Sono deluso, non arrabbiato, mi fermo qui - le sue parole - si vede chiaramente che non sono sereno: la mattina sono felice del calore dei tifosi, poi però qualcosa non funziona. Probabilmente devo staccare un attimo e recuperare le energie mentali. Cercherò di ritrovare la potenza di prima".

Lascia la corsa anche Caleb Ewan, vincitore oggi.