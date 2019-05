Domani Silvio Berlusconi a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Silvio Berlusconi scende in campo per sostenere la candidatura dell'azzurro Alberto Cirio alla presidenza della Regione Piemonte. L'ex premier, che in un primo momento avrebbe dovuto visitare il cantiere della Tav di Chiomonte, sarà domani mattina a Torino per una passeggiata in centro. In programma secondo quanto si apprende anche una conferenza stampa, al comitato elettorale di via Barbaroux, e un pranzo.

L'arrivo a Torino di Berlusconi è previsto intorno alle ore 11. La passeggiata in via Garibaldi, mentre il pranzo è previsto agli Artigianelli, la scuola della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo, che visiterà anche. In mezzo la conferenza stampa, intorno a mezzogiorno, al comitato elettorale di Alberto Cirio.