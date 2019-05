Arte e solidarietà al museo Ettore Fico

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Arte e solidarietà tornano ad abbracciarsi in occasione della sesta edizione di SolidArte, mostra d'arte di beneficenza ospitata dal Museo Ettore Fico di Torino: 25 artisti hanno aderto all'evento organizzato da OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno - Italia) e finalizzato a sostenere 'Vita ai bambini', progetto del Sermig che offre un'accoglienza residenziale per minori affetti da gravi patologie.

Le opere saranno esposte presso il Mef da sabato 25 maggio a giovedì 30 maggio, quando si apriranno le vendite. Si potranno ammirare Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, due dei protagonisti della stagione dell'Arte Povera come Piero Gilardi e Giorgio Griffa, un Maestro della pittura analitica come Riccardo Guarneri. Tra gli artisti che hanno donato le loro opere anche Marco Lodola, i torinesi Francesco Barocco ed Enrico T.De Paris, l'illustratore Massimiliano Frezzato, Paolo Bini, Rebecca Moccia Eugenio Tibaldi e Serena Vestrucci, vincitrice dell'ultimo Premio Cairo.