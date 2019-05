Teatro Piemonte Europa, +37% di abbonati

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Con 'Me, mi conoscete. Primo Levi a teatro', il progetto dedicato ai cent'anni della nascita dell'autore di 'Se questo è un uomo' e 'Il sistema periodico', chiude la stagione 2018-2019 di Teatro Piemonte Europa (Tpe), una stagione con numeri da record, +37% di abbonamenti, +10% di incassi, +5% di contributi del Mibac (il massimo possibile). La prima stagione firmata dal direttore Valter Malosti e la prima del triennio 2018-2020 nella graduatoria del Fus che vede Tpe fra i teatri in maggiore crescita a livello nazionale.

I dati sono stati resi noti dalla presidente della Fondazione Tp, Maddalena Bumma a un giorno dalla presentazione della prossima stagione, ricca soprattutto di nuove produzioni. "Il Tpe - spiega Bumma - è l'unico Teatro di Rilevante Importanza Culturale (Tric) del Piemonte sui 18 esistenti in Italia. Per importanza è quindi il secondo della regione, dopo il Teatro Stabile di Torino. La qualità della stagione appena conclusa ha fatto salire il Tpe alla 3/a posizione tra tutti i Tric.