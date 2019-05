Paolo Conte apre Anima festival 5 luglio

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - E' definitivo il cartellone estivo di Anima Festival, la kermesse musicale realizzata in uno dei luoghi più suggestivi del nord Italia, un anfiteatro all'aperto, tra Fossano e Cervere, in località Grinzano, in un fazzoletto di terra circondato dalla corona alpina cuneese. Un luogo, secondo il maestro Uto Ughi "che evoca mistero solenne, quasi mistico.

Per i dolci clivi delle Langhe benedette d'ubertà e il Monviso che si erge nel cielo simile ad un'anima in contemplazione. Un soffio d'infinito".

L'intero cartellone si tiene in luglio. Lo inaugura, il 5 Paolo Conte, seguito, il 10 da Giorgia, l'11 da Levante, il 16 da Antonello Venditti.

Il 20 luglio è di scena il Festival dei Sette Regni con il Grande Concerto della Barriera, ispirato alla serie tv Game of Thrones. Chiude la rassegna la star internazionale Loreena McKennit, il 28.