Fdi, sgomberare via Tollegno

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - "Natascia Savio, una degli anarchici arrestata oggi, con molta probabilità stasera sarebbe stata in via Tollegno". Lo scrivono gli esponenti di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e Maurizio Marrone con riferimento a una ex scuola occupata nelle scorse settimane a Torino.

Marrone e Montaruli affermano che la donna ieri ha pubblicato su Facebook "la locandina di un'iniziativa che si svolge nella nuova occupazione". "E' gravissimo - commentano - che chi progetta le bombe trovi rifugio negli stabili comunali".

"Se gli anarchici continuano con le stesse azioni terroristiche nella nuova occupazione - dicono gli esponenti Fdi - allora lo Stato perde il braccio di ferro con gli insurrezionalisti incominciato con lo sgombero sacrosanto dell'Asilo di via Alessandria: la scuola di via Tollegno va sgomberata immediatamente, nessuna tolleranza verso chi progetta e manda bombe. Torino si sta macchiando di un fatto inaccettabile: Appendino ha chiesto lo sgombero a Prefettura e Questure o no?".