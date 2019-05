Dermatite atopica, campagna a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Colpisce tra il 10% e il 20% dei bambini in età pediatrica e circa il 5% in età adulta, provocando un prurito intenso e costante, secchezza della cute, rossore e vescicole. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa, dovuta a fattori ambientali, come l'inquinamento, oltre che dalla predisposizione genetica. Per aiutare chi ne soffre a intraprendere un percorso di cura adatto alle esigenze dei pazienti, fa tappa a Torino la Campagna nazionale di sensibilizzazione 'Dalla parte della tua pelle'.

Promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), la campagna prevede visite gratuite - sabato 25 maggio - presso la Clinica Dermatologica della Città della Salute e della Scienza di Torino diretta dalla professoressa Maria Teresa Fierro. Per prenotare occorre telefonare al numero 340.4279447.