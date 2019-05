Torna Flor a Torino, 200 espositori

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Dal 24 al 26 maggio Flor trasformerà il centro di Torino in un immenso giardino: da via Carlo Alberto, cuore della manifestazione, a piazza Carlo Alberto, da via Principe Amedeo a via Roma. Oltre 200 espositori da tutta Italia proporranno le eccellenze florovivaistiche.

Spiccano le piante da appartamento, come le orchidee e i Kokedama, provenienti dalla ricca cultura giapponese del giardinaggio, ma anche le piante mellifere, vere 'salva pianeta' perché, grazie alla loro riserva di nettare, forniscono nutrimento per le api.

Organizzata dall'Associazione Orticola del Piemonte, Flor rientra tra le dieci manifestazioni floro-vivaistiche nazionali per quantità e qualità degli espositori presenti. In piazza Carlo Alberto, Flor ospiterà la seconda edizione di Terrae, mostra mercato dedicata alla ceramica artistica contemporanea con 30 ceramisti professionisti italiani e stranieri. Grande novità sarà la prima edizione di Flor Educational, programma culturale di educazione al verde per adolescenti e bambini.