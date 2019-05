Music Festival Arona,40 artisti di grido

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Quaranta artisti di fama internazionale sono attesi all'Arona Music Festival dal 12 al 14 luglio e dal 22 al 26 luglio. Nei 9 giorni di concerti sul Lago Maggiore sono in programma 20 ore di musica, da Punta Vevera al centro di Arona in Piazza San Graziano fino al Parco della Rocca Borromea.

Il via al Festival sarà dato, a Punta Vevera, dalla leggenda mondiale del jazz George Benson, il rocker Edoardo Bennato e da L'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. La rassegna prosegue in centro, dal 22 al 25 luglio, con concerti gratuiti del trio d'assi del jazz Peter Erskine, Eddie Gomez & Dado Moroni, del chitarrista e cantante Gigi Cifarelli, della cover band degli Around The Beatles e degli Iguazù, accompagnati dalla voce di Paola Folli.

Chiusura del nel segno del jazz, alla Rocca Borromea, con il Trio Bobo e un doppio gran finale, con il trombettista jazz Paolo Fresu, accompagnato da un ensemble di musicisti Daniele di Bonaventura al bandoneon e Jaques Morelenbaum al violoncello.