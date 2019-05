Andreazzoli, siamo in grande crescita

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 MAG - "Peccato che manchi solo una partita, che non ci sia un girone di ritorno, vorremmo continuare a giocare": così il tecnico dell'Empoli Andreazzoli dopo il successo sul Toro che rilancia le chance salvezza per il club toscano. "Oggi il 4-1 è quasi limitativo per ciò che si è visto. Il risultato non è stato mai in discussione. Domenica prossima a S.Siro giocheremo come col Torino". Dall'altra parte Mazzarri vede svanire il sogno Europeo: "Loro sono stati micidiali nei contropiedi. Troppa euforia e voglia di stravincere da parte nostra. Questa sconfitta comunque non cancella quello che abbiamo fatto in questo campionato che è stato stratosferico. Adesso dobbiamo chiuderlo bene con la Lazio".