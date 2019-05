Trovati 190 kg carni scadute in circolo

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Carni scadute, impianto a gas in cucina con gravi carenze impiantistiche e di sicurezza ed altre violazioni. E' quanto hanno accertato ggenti del Reparto di Polizia Commerciale e dell'Ufficio di collegamento dei Comandi Territoriali della Polizia Municipale, in un circolo privato in via Magenta, a Torino. L'intervento è stato effettuato a seguito di un esposto di abitanti della zona per la presenza di rumori, odori nauseabondi e abusivismo edile. A causa della particolare incuria riscontrata nei locali è stato richiesto l'intervento del personale Asl.

Sono stati trovati 190 kg alimenti di origine animale in cattivo stato di conservazione, cibi congelati venduti come freschi. Cucina e magazzino sono stati sequestrati anche per altre violazioni: carenza etichettatura prodotti alimentari (allergeni), somministrazione abusiva di alimenti, omessa notifica sanitaria. Al responsabile del circolo sono state comminate sanzioni per oltre 11.000 euro.