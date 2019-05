A Torino si boicotta Eurovision

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Un 'controfestival' il 17 maggio a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università.

Così a Torino il Collettivo progetto Palestina aderisce alla campagna internazionale di boicottaggio all'Eurovision, contest musicale che quest'anno si svolgerà in Israele.

"Quella che molti amano chiamare l'unica democrazia in Medio Oriente - spiega una nota - non è altro che uno Stato di apartheid in cui, da più di 70 anni, oppressione e violenze nei confronti del popolo palestinese sono quotidiane. Come Progetto Palestina ci rifiutiamo di accettare che l'arte e la musica vengano strumentalizzati per mascherare questi crimini".

Il 'Controfestival' torinese prevede, oltre a un concerto con special guest Shadia Mansour e Zulu 99 (dei 99 Posse), una serie di eventi di contorno - tra mostre e incontri con musicisti e scrittori - "per scoprire la cultura palestinese, con le forme di resistenza attraverso cui si esprime e le difficoltà che incontra sotto l'occupazione".