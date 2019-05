'Palchi reali', oltre 100 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Sono oltre gli 100 appuntamenti, per più di 50 giornate di spettacolo nelle principali residenze sabaude, nel cartellone 2019 di 'Palchi Reali', la manifestazione estiva promossa da Regione Piemonte e Consorzio delle Residenze Sabaude con il coordinamento di Piemonte dal Vivo. La rassegna è in programma dal 5 giugno al 29 settembre in location suggestive come Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello Ducale di Agliè, Villa della Regina, i Musei Reali e Castello di Rivoli, Basilica di Superga, Castello di Moncalieri, La Mandria, oltre che al Castello del Roccolo di Busca.

Fra gli appuntamenti le 'Sere d'estate' e 'Natura in movimento' alla Venaria, le passeggiate letterarie nelle residenze sabaude, letture di romanzi riletti da volti celebri come Gianluca Favetto, Vladimir Luxuria, Massimo Giletti, Piergiorgio Odifreddi e Giuseppe Cederna.

Inoltre il 'Cinema a Palazzo Reale' nei cortili dei musei e lo 'Stupinigi Sonic Park'