Da sabato le Mini Olimpiadi Camerana

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Se il territorio ha bisogno dei suoi giovani, essi devono trovare sul loro territorio stimoli e modo di crescere. E' questo il motivo che ha ispirato gli organizzatori delle Mini Olimpiadi Camerana, evento sportivo che quest'anno per la quarta volta si terrà nel centro del Cuneese tra sabato e domenica prossimi, coinvolgendo circa 400 studenti di elementari e medie. Volontari della Pro Loco, col sostegno del Comune, hanno organizzato varie gare di atletica, con il salto in lungo come novità di questa edizione. Come nel 2018, sarà rimessa in palio la Coppa Simic, che premia la scuola che ottiene il miglior punteggio, calcolato in base ai vari piazzamenti degli alunni nelle diverse gare.