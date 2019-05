Salvini e Zingaretti, duello a distanza

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Abbiamo già vinto, a Fossano e in Italia, perché alla sinistra sono rimaste solo le urla e gli insulti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fossano (Cuneo) per un comizio in vista delle elezioni del 26 maggio.

"Quando vai in piazza - ha detto - devi proporre delle idee sulle tasse, sul lavoro, sull'Europa, sulle banche, sulla giustizia. E invece le uniche idee che hanno loro sono 'fascisti', 'razzisti' e 'no no no', mentre noi abbiamo bisogno di una vagonata di sì".

Nicola Zingaretti, segretario del Pd, intervenuto a Torino, ha esortato a votare per Sergio Chiamparino: "Avere un buon governatore fa la differenza. Non è vero che la crisi l'hanno affrontata tutti nello stesso modo: chi ha avuto buone amministrazioni l'ha affrontata meglio. In Piemonte avete avuto un grande presidente, che ha difeso la regione non solo risanandola, ma ricollocandola in Europa". "Difendete questa terra - ha detto - perché ha ancora molte cose da dire. Non fatela cadere in mano a chi sta distruggendo l'Italia".