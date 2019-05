Precipita durante scalata, ferito

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Il Soccorso alpino ha salvato oggi pomeriggio un climber di 39 anni, residente a Torino, rimasto ferito dopo una caduta durante la salita a una palestra di roccia nella zona di Ronco Canavese. A dare l'allarme è stato il compagno di cordata.

Per via del forte vento l'elicottero del servizio 118 non ha potuto avvicinarsi al punto in cui era precipitato lo scalatore.

Gli operatori del soccorso alpino, così, si sono calati in corda doppia per un centinaio di metri, raccogliendo l'uomo e portandolo in un punto in cui è stato possibile imbarcarlo sul velivolo.

Il ferito, che ha riportato contusioni e fratture, è stato ricoverato all'ospedale Cto.