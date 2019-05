Vini e piatti gourmet osterie a Nizza

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Non solo degustazione di vini eccellenti, anche 'piatti gourmet delle osterie' ed escursioni nei vigneti dove nascono i cru, nella nuova edizione di 'Nizza è Barbera', sabato 11 e domenica 12 maggio a Nizza Monferrato. La rassegna dedicata alla Barbera d'Asti docg e al Nizza docg quest'anno raggiunge la cifra di 61 produttori al 'Barbera Forum' allestito al Foro Boario. "Cerchiamo ogni anno - spiega il sindaco Simone Nosenzo - di crescere in una proposta di qualità che riesca a conciliare le esigenze di un pubblico ormai consolidato di giovani e giovanissimi, ma anche di famiglie e dei tanti stranieri che arrivano sulle nostre colline nei giorni di 'Nizza é Barbera'. I piatti gourmet delle osterie vanno in quella direzione". Costo d'ingresso al Barbera Forum 20 euro.

'Nizza è Barbera' apre alle 15.30 di sabato ed è organizzata da Comune ed Enoteca regionale di Nizza con il supporto di Consorzio della Barbera d'AsTi e Vini del Monferrato, Associazione Produttori del Nizza e Astesana Strada del Vino.