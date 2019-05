Parco Valentino apre con auto autonoma

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Sarà un'auto a guida autonoma a tagliare il nastro del Salone Parco Valentino, che torna a Torino dal 19 al 23 giugno con oltre 40 case presenti. "Al centro della manifestazione, che si conferma evento di riferimento per il sistema automotive e dei trasporti italiano, saranno le nuove motorizzazioni del futuro con il Focus sulle auto elettriche", spiega il presidente Andrea Levy. Al Salone - gratuito e aperto fino alle 24 - debutterà la nautica con Nadir Yachts che porterà a Torino, in anteprima mondiale, il Titanium 40, e ci sarà ampio spazio per il settore motociclistico con Yamaha che affiancherà Honda e Suzuki.

Il 19 giugno presidenti e Ceo dei brand espositori parteciperanno alla President Parade, l'evento più glamour. Tra gli anniversari che saranno celebrati i 110 anni di Bugatti, i 100 di Citroen e i 70 di Abarth. Parco Valentino, che l'anno scorso ha avuto 600.000 visitatori con oltre 4 milioni di euro di ricadute economiche, coinvolgerà tutta la città.