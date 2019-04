Amianto: sindaco, Casale simbolo tenacia

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 29 APR - Nella lotta all'amianto "Casale Monferrato è città simbolo nel mondo per tenacia e resilienza". Lo ha detto il sindaco, Titti Palazzetti, in occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale dedicata alle vittime del minerale-killer, cui ha preso parte anche il ministro per l'ambiente, Sergio Costa.

"Ringraziamo - ha aggiunto - per il riconoscimento del lavoro che è stato svolto. Bonifica e ricerca sono l'unica prevenzione".

"Sono orgogliosa - ha detto Giuliana Busto, presidente dell'Afeva-associazione dei familiari delle vittime - del fatto che i semi gettati in questi anni di battaglia continuino a germogliare e crescere. La nostra tenacia è stata premiata.

Continueremo a lottare tutti insieme".