Ritrovato dopo 29 anni manoscritto rubat

(ANSA) - TORINO, 26 APR - Era finita nella collezione del Museo nazionale di Arte occidentale di Tokyo una delle 32 pagine miniate strappate da un prezioso codice dell'Arcidiocesi di Torino nel 1990. I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Torino, guidati dal comandante Silvio Mele, sono riusciti a recuperare la pergamena che faceva parte del Breviario di Ludovico da Romagnano, opera del XV secolo con scritture in carattere gotico e miniature pregiate che illustrano i personaggi della Bibbia.

Il museo giapponese aveva acquisito la pagina miniata in modo legittimo, ignaro della provenienza illecita. Una volta appresa la notizia, la direzione ha collaborato con le autorità italiane per il recupero.

Delle 32 pagine strappate dal Breviario da un professore del Conservatorio di Torino, scomparso da tempo, sedici erano state recuperate, nel 1996 e nel 2013, a casa del docente e nella sede di una casa d'aste di Monaco di Baviera. Un'altra era stata recuperata in un museo di Tampa, in Florida, e due a Colonia.