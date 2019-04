Juve: Allegri, presupposti per anno ok

(ANSA) - TORINO, 26 APR - "La cosa più importante è essere lucidi e prendere delle decisioni per creare le basi per una annata importante, poi conterà l'anno prossimo e i risultati che faremo". Massimiliano Allegri parla così dell'imminente incontro con i vertici della Juventus per programmare il futuro.

L'intenzione, spiega, è quella di "programmare obiettivi nuovi a livello di crescita generale per essere competitivi come tutti gli anni. Per farlo bisogna analizzare quello che è andato bene e quello che è andata male. Le stagioni vanno analizzate per ripartire e per creare i presupposti perché l'annata futura sia vincente".