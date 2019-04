Assemblea Eca a giugno a Malta

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Un'assemblea prima dell'estate per scrivere le regole del futuro del calcio europeo. L'Eca prova a stringere i tempi: l'associazione dei club continentali, presieduta da Andrea Agnelli, si è data infatti appuntamento a Malta il 6 e 7 giugno per una nuova assemblea generale (prima di quella che era stata fissata a settembre): all'ordine del giorno la discussione sul calendario calcistico dopo il 2024. Super Champions, ma non solo tra i temi da dibattere. "In questa prima fase è il momento giusto per interagire tra club - fa sapere l'Eca - in modo aperto e costruttivo per condividere le idee e dare una visione complessiva ed elaborata di tutto il processo".

L'obiettivo è quello di gettare le basi per i cambiamenti per il post 2024 con la collaborazione tra Eca e Uefa.