Ice Crystal, droga sequestrata da Gdf

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Si chiama 'ice crystal' ed è una droga considerata dieci volte più potente della cocaina. La Guardia di finanza, a Torino, ne ha sequestrato circa mezzo chilo dopo un controllo su un ventenne di origine nigeriana, in corso Vittorio Emanuele, appena salito su un autobus diretto a Venezia. Il valore della sostanza recuperata è pari a circa 100 mila euro: ne basta un decimo di grammo per ottenere quelli che gli investigatori definiscono "effetti devastanti".

L'intervento è stato portato a termine grazie al contributo di Jane, il pastore belga 'Malinois' delle Fiamme Gialle. Il cane, una volta a bordo del mezzo, si è diretto subito verso il giovane, che aveva nascosto lo stupefacente (in apparenza piccoli cristalli di ghiaccio) negli indumenti intimi.

Il ventenne è stato arrestato.