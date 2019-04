Borgna, migliorare attuazione procedure

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Valutare "i modi di una migliore attuazione delle procedure" in occasione degli arresti in flagranza di reato "con riferimento ai casi più gravi di aggressione alle persone": è l'impegno preso dal magistrato Paolo Borgna, procuratore reggente a Torino, che oggi ha incontrato il questore Giuseppe De Matteis. Il riferimento è al caso dei poliziotti feriti a sprangate a Torino lo scorso 21 aprile da un senegalese.

"Pur avendo entrambi (questore e procuratore - ndr) rilevato alcune criticità nella fase applicativa delle norme che regolano gli arresti in flagranza e le necessarie procedure di identificazione degli arrestati - si legge in un comunicato congiunto - e ritenendo perfettamente attuale la circolare del Procuratore Caselli del 21 febbraio 2012, il procuratore Borgna si è impegnato valutare i modi di una sua migliore attuazione, con particolare riferimento ai casi più gravi di aggressione alle persone".