Torino:Cairo, vediamo fin dove arriviamo

(ANSA) - TORINO, 23 APR - "Dobbiamo giocare ogni gara con voglia e determinazione per far risultato, poi vedremo dove saremo arrivati". Urbano Cairo non pone limiti al suo Torino, in corsa per un piazzamento in Europa. "Mancano cinque partite, siamo in dirittura d'arrivo - dice a Radio Montecarlo - La squadra c'è, il mister è fortissimo e la società è cresciuta bene. Ma tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora conta poco, se non facciamo queste ultime cinque partite in crescendo". Il sogno dei tifosi granata si chiama Champions: "davanti a noi ci sono Atalanta, Milan e Roma, che stanno facendo benissimo. Due o tre punti sono tanti, considerando che a disposizione ne sono rimasti 15....

Comunque Mazzarri ha fatto un lavoro splendido, è un grande allenatore e i risultati si vedono". Merito anche dei giovani acquistati dal ds Petrachi, per alcuni ad un passo dalla Roma.

"Sarebbe una cosa non bella se ci fossero stati contatti proprio con la Roma, che è in lotta per l'Europa con noi - taglia corto Cairo - Non ci voglio credere".