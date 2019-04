Maltempo: smottamento nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 APR - Smottamento nell'Alessandrino sulla strada provinciale 30 nel territorio di Spigno Monferrato, dove si è staccato un costone di tufo per via delle infiltrazioni d'acqua dovute alla pioggia delle scorse ore.

Tecnici, cantonieri e rocciatori della Provincia sono impegnati nelle operazioni di ripristino. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale.

"La situazione - spiega Sergio Roso, responsabile del settore per la zona di Acqui Terme - è sotto controllo e la viabilità non è stata interrotta".