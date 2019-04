Pernigotti: azienda augura buona Pasqua, il web protesta

"Fanno anche gli auguri", "la faccia come l'uovo", "mi spiace ma compro solo cioccolato prodotto in Italia": hanno suscitato sui social queste - e tante altre - reazioni gli auguri di Pasqua della Pernigotti, azienda di proprietà della multinazionale turca Toksoz che lo scorso novembre ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Novi Ligure (Alessandria).

"Pernigotti augura a tutti una golosa Pasqua! Scegli il tuo gusto preferito e rendi dolcissima la tua festa", è il messaggio postato dall'azienda sulla sua pagina Facebook. Un augurio che non è passato inosservato, come le vicende aziendali, per le quali la fabbrica è chiusa ormai da due mesi in attesa di un compratore. Il tavolo al Mise è stato aggiornato al 29 maggio.

"Grazie per gli auguri, ma da quest'anno per le vostre famose vicende ho scelto altri prodotti - è una delle risposte social -. Voi non avete bisogno di noi e noi non abbiamo bisogno di voi. Siamo pari!". "Facendo un augurio di buona Pasqua a tutti, o a quasi tutti, quest'anno scelgo, non per volontà mia, il gusto amaro di vedere una fabbrica affossata dall'arroganza, dall'incompetenza e dalla presunzione di persone che pensano di essere al di sopra di tutti! - è un altro messaggio - Scendete dal piedistallo!".