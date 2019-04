CR7: Juve straordinaria, è solo l'inizio

(ANSA) - TORINO, 21 APR - In serata anche Cristiano Ronaldo celebra sui social l'ennesimo titolo in carriera, ma primo scudetto in Italia. "Campioni d'Italia - scrive 'CR7' -.

Orgoglioso di contribuire a far scrivere la storia di un club eccezionale che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice. Abbiamo dominato un campionato difficile, abbiamo lottato, tutti insieme. Siamo un gruppo forte e straordinario. E questo è solo l'inizio".