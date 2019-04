'Vinum', 800 etichette in degustazione

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Una grande enoteca a cielo aperto e degustazioni anche sul green del circolo da golf, 18 buche e altrettanti vini. 'Vinum', la kermesse organizzata dall'Ente Fiere Internazionale del Tartufo, raduna per sette giorni nel centro di Alba (Cuneo), dal 25 al 28 aprile, l'1, 4 e 5 maggio, 800 etichette portate da 400 produttori. Dieci i punti ristoro, dove i cibi tipici langaroli, saranno serviti in strada in monoporzioni, per lo 'Street Food ed Langa curato dai Borghi di Alna, dall'Accademia Alberghiera e dall'Associazione Macellai Albesi. In degustazione, dalle 10.30 alle 20 ai banchi di assaggio, i grandi vini rossi delle Langhe, i bianchi, i vini del Monferrato, il Roero, ma anche Gavi, Brachetto d'Acqui, Dolcetto, Asti spumante secco e dolce, l'Alta Langa e i distillati del Piemonte. Le prezzo del carnet degustazioni sarà incluso un tour sightseeing nelle colline delle Langhe che fanno parte del territorio Patrimonio dell'Umanità Unesco. Aperte alcune delle più importanti cantine selezionate da grandi chef.