Juve: Allegri 'video Ronaldo? E' deluso'

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Impazza sul web un breve video con Cristiano Ronaldo che, al fischio finale di Juventus-Ajax, si porta la mano al sedere come a indicare "Ce la siamo fatta addosso...". Pochi secondi sui quali impazzano già le interpretazioni. Ma in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha glissato: "Ronaldo è il futuro della Juventus. E' un giocatore straordinario, ha fatto un grande campionato e lo farà anche l'anno prossimo. E' sereno e tranquillo. Certo, - ha aggiunto - è deluso, come lo siamo tutti perché siamo usciti da una competizione che volevamo vincere.

Come tutti gli anni dico".