Fondazione Crt, Quaglia verso conferma

(ANSA) - TORINO, 19 APR - La nomina ufficiale del presidente della Fondazione Crt è prevista per il 7 maggio, quando s'insedierà il consiglio di indirizzo, ma la conferma di Giovanni Quaglia - alla guida dell'ente da febbraio 2017 - non sembra in discussione.

Il suo nome non è presente nelle terne indicate da enti e istituzioni per il nuovo parlamentino, ma l'articolo 16 dello Statuto della Fondazione prevede che il presidente sia nominato dal consiglio "anche al di fuori dei propri componenti". La votazione sarà con scrutinio segreto, ma è difficile che ci siano sorprese. Quaglia ha instaurato un rapporto solido con la sindaca Chiara Appendino e appare saldamente in sella.

L'attuale consiglio decade il 30 aprile con l'approvazione del bilancio consuntivo 2018. Il nuovo sarà più snello con 18 consiglieri anziché 24 (15 dalle terne e tre cooptati 'tra personalità di chiara e indiscussa fama'), metà new entry e un elemento di internazionalità con un rappresentante dell'European Foundation Centre.