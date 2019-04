Auto, Asi, a Torino collezione Bertone

(ANSA) - TORINO, 19 APR - L'Asi, AutomotoClub Storico Italiano, riporterà a Torino le 76 auto della collezione Bertone, attualmente al Museo di Volandia, nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. "E' in corso un dialogo con il Comune e con il Museo Nazionale dell'Automobile. Entro maggio incontrerò i rappresentanti del Comune e vedrò il presidente del Mauto, Benedetto Camerana e la direttrice Mariella Mengozzi", spiega il presidente Alberto Scuro.

"La sede dell'Asi resterà a Torino, anche ci sarà una sede operativa a Roma per rendere più forte la nostra attività istituzionale", afferma Scuro, che ha assunto la guida dell'associazione il 13 aprile.

Per quanto riguarda le certificazioni delle auto storiche, "l'Asi - sottolinea Scuro - le rilascia con i canoni che prevede lo Stato, in modo corretto e valido. Per noi ogni singolo veicolo deve valutata da un commissario esperto in grado di valutarne l'originalità. Il dialogo con altri entri, compreso l'Aci, è aperto ma non possiamo essere d'accordo sul fare una lista chiusa".