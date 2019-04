Salone Libro resterà al Lingotto Fiere

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Il Lingotto di Torino si conferma la 'casa' del Salone Internazionale del Libro. Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino, la Città del Libro e Salone Libro srl ha firmato con l'amministratore delegato di Gl events Italia spa, Lamberto Mancini, un accordo triennale che risponde alla necessità della buchmesse di operare con una prospettiva più ampia e alla volontà del polo fieristico di affermare il suo ruolo nel sistema economico territoriale.

"Poter contare su un orizzonte contrattuale di tre anni - spiega Viale - ci consentirà di impostare il futuro del Salone già dal 14 maggio, non appena chiuderemo i cancelli di questa edizione. Si tratta di un format consolidato che stiamo evolvendo in un'ottica di maggiori servizi sia al pubblico sia agli espositori".

Per Mancini l'accordo ribadisce "lo storico rapporto tra Lingotto Fiere e Salone del Libro" rivolgendo lo sguardo già "alle prossime due edizioni".

Dal 17 aprile è attiva la prevendita online dei biglietti per l'edizione 2019.