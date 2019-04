Golf: RBC Heritage, Molinari riparte

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'RBC Heritage per cancellare la delusione Masters. Francesco Molinari riparte dal South Carolina con la consapevolezza di aver perso una grande chance ad Augusta, e la certezza di essere ormai entrato nell'élite del golf mondiale. Nel torneo del PGA Tour (18-21 aprile) il campione italiano affronterà Dustin Johnson, numero 1 del world ranking, per conquistare un titolo vinto, nel 2018, dal giapponese Satoshi Kodaira. Sul percorso dell'Harbour Town Link Golf Course (par 71) di Hilton Head Island, l'azzurro sarà uno dei grandi favoriti. Giocherà i primi due round con gli americani Jordan Spieth e Webb Simpson, tra i pretendenti alla vittoria. Il Field è di ottimo livello anche per la presenza di gente del calibro di Bryson DeChambeau, Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Matthew Fitzpatrick, Jim Furyk, Matt Kuchar e Alex Noren, tutti sicuri protagonisti. 'Chicco' Molinari, reduce dal quinto posto al Masters con il trionfo sfumato solo nelle ultime buche, ha un'occasione immediata per ripartire.