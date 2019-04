Tav: Gallina,traffico merci non è calato

(ANSA) - TORINO, 15 APR - "Il totale degli scambi Francia-Italia nel 2017 ha raggiunto il livello record di 76 miliardi di euro, in aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Peccato che per il 93% questo traffico di merci transiti su strada perché l'attuale linea non risponde ai moderni standard di sicurezza ed efficienza .D'altronde è un'opera concepita oltre 150 anni fa". Lo afferma Dario Gallina, presidente dell'Unione Industriale di Torino nella sesta, e ultima, puntata della campagna di Confindustria Piemonte per smascherare le fake news sulla Torino-Lione.

Gallina confuta, dunque, che il traffico merci diretto dal Piemonte verso i Paesi dell'Europa occidentale sia in calo.

"L'interscambio economico con i Paesi dell'Ovest Europa - spiega - vale 205 miliardi di euro, il 41% dell'interscambio totale dell'Italia con l'Unione Europea".

Nei primi cinque episodi la campagna ha raggiunto circa 1,65 milioni di persone, totalizzando 130 mila visualizzazioni e provocando quasi 1000 condivisioni.