Barolo e Brunello si promuovono a Londra

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Il Barolo e il Brunello di Montalcino uniscono le forze per promuoversi insieme a Londra.

Occasione, la manifestazione 'Barolo e Brunello the italian kings' in programma il 24 aprile nella capitale britannica.

L'evento è organizzato in collaborazione con Sarah Abbott, giornalista enologica fra le più apprezzate, autrice di guide pluripremiate e giudice di numerosi concorsi internazionali.

Il Regno Unito è per i vini italiani il terzo mercato dopo Usa e Germania, con un valore annuo di circa 763 milioni.

"Barolo e Brunello - spiega Nicola Argamante, presidente del consorzio I Vini del Piemonte - sono simili per la commercializzazione, adatta a un consumatore preparato".

"Nonostante l'incertezza legata alla Brexit - aggiunge il direttore del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Giacomo Pondini - l'interesse per il mercato londinese è immutato.

Queste occasioni servono a posizionare il Brunello di Montalcino e il Barolo al livello dei grandi rossi francesi".