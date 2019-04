All'asta a Torino i 'vaccini anti-Aids'

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Un 'vaccino anti-Aids' messo all'asta a Torino. Il tribunale del capoluogo piemontese ha bandito la vendita dei brevetti legati all'At20, un 'vaccino' ideato da Arnaldo Caruso e sperimentato, alcuni anni fa, negli Spedali Civili di Brescia e altri centri clinici italiani: il passo fa seguito alla dichiarazione di fallimento, nel 2017, della società titolari dei diritti, la Medestea e la Medestea Research & Production.

La vicenda richiama indirettamente il caso Stamina, perché Medestea, per qualche tempo, sostenne le iniziative di Davide Vannoni, il promotore della terapia poi bocciata dalla comunità scientifica.

Per i brevetti del vaccino 'curativo' anti-Aids non è stato stabilito un prezzo base. L'offerta dovrà arrivare entro il 3 giugno allo studio del notaio Caterina Bima allegando un assegno per una cauzione pari al 30 per cento del valore offerto.