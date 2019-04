A Torino nasce nuovo polo dell'Immagine

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Un nuovo "Polo dell'Immagine" dedicato al cinema di animazione, alla realtà virtuale e al settore del gaming: Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e l'Associazione Cartoon Italia hanno approvato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di favorire il consolidamento del comparto locale e porre le basi per fare del Piemonte un territorio attrattivo per investimenti e per l'insediamento di nuovi operatori e imprese. L'annuncio arriva nei giorni in cui Torino è capitale dell'animazione e dei nuovi media grazie alla 23/a edizione di Cartoons on the Bay, festival promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che si tiene per il terzo anno consecutivo nella città capoluogo.

L'impegno dei tre enti è quindi quello di collaborare per dare vita a un vero e proprio "distretto" e "hub creativo": Film Commission Torino Piemonte si renderà disponibile ad accogliere presso la propria sede future iniziative e momenti di incontro.