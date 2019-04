A Rai Torino rivive allunaggio del 1969

(ANSA) - TORINO, 11 APR - La Rai apre straordinariamente domani sera le porte del suo Museo della Radio e della Tv, nell'ambito di Archivissima, la rassegna sugli archivi, per far rivivere da vicino al pubblico l'allunaggio del 20 luglio 1969.

A 50 anni da quella data, lo storico dei media Peppino Ortoleva racconta con Silvia Rosa Brusin, caporedattore del tg scientifico Rai Tgr Leonardo, tutti i 'volti' presentati dalla Luna agli astronauti, in quel magico giorno. Il tutto accompagnato, grazie alle Teche Rai, dalle canzoni che hanno la luna protagonista, ma anche dalle tante 'fake news' intorno al celebre satellite. Senza dimenticare il racconto che ne fecero, quel 20 luglio 1969, Tito Stagno e Ruggero Orlando. Per l'occasione, inoltre, lo Studio sarà arricchito da elementi scenografici tratti dalle trasmissioni "Viaggio nel Cosmo" e "Quark" condotte da Piero Angela, mentre, l'Osservatorio Astrofisico di Torino permetterà l'osservazione della Luna attraverso due telescopi posizionati di fronte agli ingressi della Rai.