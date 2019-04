Sfm, Gtt e Arriva non partecipano a gara

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Colpo di scena nella gara per l'affidamento del servizio ferroviario metropolitano di Torino.

Rail.To, la cordata formata da Gtt e Arriva, non ha presentato la propria offerta alla scadenza dei termini. Per l'aggiudicazione del servizio resta dunque in corsa soltanto Trenitalia.

Il nodo ferroviario di Torino vale, con la rete attuale, 6,2 milioni di treni chilometri, circa 18 milioni di passeggeri all'anno, 8 linee e oltre 350 collegamenti giornalieri tra Torino e l'area metropolitana (valli di Lanzo e del Canavese, valle di Susa, Pinerolo, Alba, Bra, Fossano, Asti e Chiasso) per un contratto che, adesso, supera gli 88 milioni di euro.

Per l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, è "incomprensibile" la scelta di Rail.to di non presentare il proprio progetto dopo aver chiesto un ulteriore rinvio della scadenza ed aver investito tempo e significative risorse per la partecipazione al percorso di confronto competitivo.