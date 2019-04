Meloni, flat tax? Solo crescita è piatta

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Questa che chiamano flat tax non ha nulla a che fare con quella vera: finisce per aiutare i single e i divorzi, certo non le famiglie. L'unica cosa piatta da quando c'è questo governo è la crescita...". Giorgia Meloni attacca i contenuti del Def, in particolare la parte riguardante il fisco, presentando la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, in programma a Torino, sabato e domenica.

"Siamo passati dall'1% allo 0,1%. Sta accadendo lo stesso di mesi fa quando dall'annunciato 2,4%, arrivammo in Europa con il 2,04%. L'Italia - conclude il presidente di FdI - resta il fanalino di coda in Europa soprattutto per colpa di questo governo".