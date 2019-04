Champions: Ajax-Juventus è 1-1

(ANSA) - AMSTERDAM, 10 APR - CR7 squilla, Davide Neres risponde e così alla 'Johan Cruijff Arena' tra Ajax e Juventus nell'andata dei quarti di Champions finisce 1-1. Una partita bella, vibrante, tra una squadra, quella olandese, che inventa calcio e un'altra che lo sa gestire come forse nessuno in Europa e con l'arma micidiale che si chiama CR7. Di ritorno in campo dopo due settimane, il portoghese mette le firma in una partita assai difficile per i suoi, nonostante una condizione ancora non al top e contro la squadra forse più ostica da incontrare in questo momento. Il gol al 44' pt grazie a un assist di Cancelo che poi a inizio ripresa (1') disfa quanto di buona aveva fatto poco prima, facendosi rubare una palla da Neres che dal limite calcia meravigliosamente per il meritato 1-1. Il pareggio mette le ali ai Lancieri che riprendono fiducia e vigore, che si trasformano in un pressing asfissiante e in occasioni nitide ma la palla-gol arriva sui piedi di Douglas Costa che al 40' trova il palo e non la rete.