Cairo, Petrachi alla Roma? Mai parlato

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Su Petrachi non devo rassicurare nessuno. Lui ha un rapporto con noi ancora per un anno, sono stupito che i giornali ne parlino dando come sua destinazione la Roma. Non me ne ha mai parlato". Così, Urbano Cairo, presidente del Torino ha commentato, a margine della presentazione del palinsesto Rai per il 102/o Giro d'Italia, le indiscrezioni sulla stampa che vorrebbero il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi in trattative per passare alla Roma.