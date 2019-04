Lotte operaie '69 in foto Vallinotto

(ANSA) - TORINO, 7 APR - Le lotte operaie dell'autunno caldo rivivono, a cinquant'anni di distanza, nelle immagini di Mauro Vallinotto. Il fotografo, consulente dell'Agenzia ANSA, torna al Castello degli Orsini, a Rivalta (Torino), con una nuova retrospettiva. E dopo Matti, in occasione del quarantennale della Legge Basaglia, racconta un altro momento cruciale della storia italiana con Rivalta '69. La fabbrica, le lotte, le storie.

Visitabile fino a domenica 19 maggio, negli orari di apertura della biblioteca e del giardino, la mostra racconta con le immagini dell'autore uomini e luoghi di quell'epoca. Dai cancelli di Mirafiori allo stabilimento di Rivalta, dalla stazione di Porta Nuova presa d'assalto dai migranti provenienti dal Sud, alle fatiscenti soffitte in cui erano costretti a vivere. Un racconto reso epico dal bianco e nero delle foto, che esaltano lo spirito di un anno, il 1969, che ha cambiato per sempre non solo la storia di una città, Torino, ma di tutta l'Italia.