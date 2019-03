Lumi di Chanukkah tra i Sassi di Matera

(ANSA) - MATERA, 30 MAR - Le chanukkiot (in ebraico il nome delle lampade rituali a nove braccia) celebrano "il dominio della luce sull'oscurità e nell'immaginario collettivo, evocano l'ebraismo". A Matera - Capitale europea della Cultura 2019 - sarà visitabile fino al 1 maggio, la mostra "Lumi di Chanukkah - Una collezione tra storia, arte e design": 31 opere della "Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus" saranno esposte nella sala mostre della Fondazione Sassi.

E per questa mostra, Gabriele Levy ha creato un'opera, "Inaugurazione", in terra, sassi e gesso, composta da cinque parti/lettere che compongono la scritta Chanukkah in caratteri ebraici. Il 31 maggio l'opera sarà scissa in cinque parti che saranno donate al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, al presidente della Fondazione Sassi, Vincenzo Santochirico, al sindaco di Casale Monferrato, alla Città di Lecce e al Must-Museo Storico della Città di Lecce.