Vigili fuoco, in pensione Cosimo Pulito

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Andrà in pensione il 1/o aprile Cosimo Pulito, direttore regionale dei vigili del fuoco in Piemonte. Pulito è entrato nel Corpo nel 1980. Dopo avere prestato servizio in varie città italiane (è stato comandante provinciale a Cuneo, Brescia e Torino e direttore regionale in Toscana) è stato Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica al Ministero dell'Interno. Nel dicembre del 2017 è tornato a Torino.

In trentotto anni Pulito è stato protagonista, come soccorritore e dirigente, di interventi importanti: è stato impegnato nell'incendio del Cinema Statuto a Torino nel 1983, nell'alluvione che flagellò il Piemonte nel 1994, nei terremoti di Salò (2004) e nell'Italia centrale, nell'incendio alla Thyssenkrupp (2007), nel naufragio della Costa Concordia. In occasione delle Olimpiadi di Torino 2006 è stato alla guida delle attività dei vigili del fuoco.