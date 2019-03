Siccità, stop irrigazione nel Vercellese

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Niente irrigazione nel Vercellese, su tutto il territorio in destra del fiume Sesia. La siccità ha immiserito la portata del corso d'acqua, ridotta a 7.500 litri al secondo a Gattinara (Vercelli). Lo comunica l'Anbi (Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue). Per irrigare regolarmente il solo territorio vercellese il Sesia dovrebbe avere una portata di almeno 10.200 litri al secondo mentre con l'attuale disponibilità idrica - spiega Anbi - spetterebbero alla sponda vercellese solo 1500 litri al secondo, al lordo della quota di deflusso minimo vitale, che "di fatto, azzerano il prelievo" "E' l'ennesima prova concreta dell'insostituibile funzione degli invasi nel contrasto ai cambiamenti climatici", dice Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. "E' necessario - aggiunge Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - proseguire la programmazione degli interventi, avviata dal Piano nazionale Invasi".