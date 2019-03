Ronaldo, consulto per esami clinici

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Si decide questa mattina se Cristiano Ronaldo, uscito per un infortunio muscolare nel primo tempo di Portogallo-Serbia, si sottoporrà agli esami di accertamento a Lisbona o al rientro a Torino. La decisione verrà presa dopo il consulto tra i medici della Selecao portoghese e il responsabile dello staff medico della Juventus.

Ieri sera a Lisbona, CR7 è stato ottimista, prevedendo un recupero "in una settimana o due", ma la Juventus attende con ansia il responso degli accertamenti. Il 10 aprile, infatti, i bianconeri saranno impegnati nell'andata dei quarti di Champions ad Amsterdam, contro l'Ajax. Dalla Juventus non c'è, al momento, alcuna comunicazione ufficiale.