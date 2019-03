Questore, con più presidio più sicurezza

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - "Oggi a Torino c'è più sicurezza percepita, grazie anche all'implementazione dei servizi dei controllo del territorio. Queste sono le risposte da dare alle esigenze di sicurezza di questa realtà". Così il questore di Torino Francesco Messina, che a inizio aprile lascerà la città, traccia un bilancio del suo operato da gennaio 2018 a marzo 2019. Gli arresti sono stati 2550, le identificazioni 120mila e le espulsioni 132. "Rispetto al passato, la produttività della Questura è aumentata - aggiunge Messina - Per abbassare la paura occorre presidiare il territorio, senza militarizzarlo. Ogni giorno almeno venti volanti girano per la città, 24 ore su 24. I servizi straordinari del territorio sono stati 700, di questi 58 hanno visto l'impiego di centinaia di uomini".

La presenza sul territorio, ricorda Messina, "ha permesso di risolvere quasi in flagranza la violenza sessuale al Valentino.

Lascio una città diversa - conclude il questore - Abbiamo tracciato una strada e su questa mi auguro si insista".